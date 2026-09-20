ЕГЭ по профильной математике и литературе в 2027 году продлится почти 4 часа

Пять предметов окажутся самыми продолжительными на ЕГЭ в 2027 году — на их выполнение отведут 3 часа 55 минут. В эту группу войдут профильная математика, физика, информатика, биология и литература. Об этом пишет ТАСС.

Продолжительность этих экзаменов составит 235 минут. Иными словами, выпускникам предстоит провести за заданиями практически четыре часа без учёта возможных процедурных перерывов. Следом по длительности идут русский язык, химия, история и обществознание. На каждый из этих экзаменов предусмотрено по 3 часа 30 минут — на 25 минут меньше, чем на самые продолжительные дисциплины.

Для европейских иностранных языков предусмотрен другой формат: экзамен состоит из письменной и устной частей. Письменная часть займёт 3 часа 10 минут, на устную с подготовкой отведут ещё 17 минут. В сумме это 207 минут, или 3 часа 27 минут.

Ранее стало известно, что максимальный первичный балл за ЕГЭ по профильной математике в 2027 году вырастет с 32 до 33. Корректировки связаны с обновлением контрольных измерительных материалов. Федеральный институт педагогических измерений публикует проекты КИМ на 2027 год. В первую часть экзамена включат задания базового уровня сложности. Вторая часть работы тоже изменится: появится задание, где нужно будет переводить реальные ситуации на математический язык — составлять выражения, уравнения и неравенства, исследовать модель и интерпретировать результаты.