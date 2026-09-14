История станет обязательным предметом ВПР в колледжах и техникумах

Студенты колледжей и техникумов в этом году обязательно напишут всероссийскую проверочную работу по истории. Проверки пройдут по всей России с 14 сентября по 6 октября, сообщили РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

Всего в ВПР примут участие около 1,5 млн человек. Работы напишут первокурсники, а также студенты, которые в прошлом учебном году завершили изучение дисциплины, вынесенной на проверку.

«Участники ВПР СПО напишут две работы. Предмет «История» является обязательным для всех. Вторая работа будет проведена по профильному предмету (по выбору) из числа следующих предметов: «Литература», «География», «Обществознание», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык»(английский, немецкий, французский), «Информатика», — говорится в сообщении.

Таким образом, помимо истории каждому участнику предстоит выполнить ещё одну работу. Её предмет определят с учётом профиля обучения и перечня, который установил Рособрнадзор. Проверочная кампания продлится чуть больше трёх недель. В ведомстве уточнили, что требования распространяются на организации среднего профессионального образования.

Ранее Рособрнадзор призвал не считать окончательными сведения об изменениях в ЕГЭ по русскому языку, которые распространяются в интернете. В ведомстве пояснили, что финальную структуру экзаменационных материалов пока не утвердили, а обсуждаемые варианты остаются рабочими. На сайте ФИПИ размещены перспективные модели заданий, которые проходят профессиональное и общественное обсуждение. Школьникам и педагогам рекомендовали ориентироваться только на официальные публикации института и Рособрнадзора.