Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция призвали открыть Ормузский пролив
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Четыре влиятельные восточные страны — Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция — выступили с жёстким требованием снять ограничения на судоходство в Ормузском проливе, который остаётся заблокированным из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом стало известно по итогам четырёхсторонней встречи министров иностранных дел в Стамбуле, где главы внешнеполитических ведомств приняли совместное заявление.
Министры призвали к скорейшему восстановлению безопасного и беспрепятственного прохода судов через стратегическую артерию, подчеркнув недопустимость дальнейшей блокады.
«Выступаем против любых ограничений гражданского судоходства и призываем к скорейшему возобновлению безопасного и беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив», — говорится в документе.
Кроме того, участники встречи дали понять, что иранский конфликт необходимо урегулировать исключительно мирным путём — в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании. Министры фактически предупредили, что дальнейшее промедление только усугубит ситуацию и ударит по всей мировой экономике, зависящей от бесперебойных поставок нефти через этот пролив.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что если ситуация с судоходством в Ормузском проливе не наладится, мировые цены на нефть могут взлететь ещё выше — сейчас рынок недополучает от 4 до 6 миллионов баррелей в сутки. Ограничения на проход танкеров уже стали серьёзным потрясением для энергетики: раньше через пролив шло 18–20 миллионов баррелей ежедневно, а теперь дефицит толкает цены вверх и создаёт высокую волатильность. Чтобы компенсировать нехватку, страны МЭА решили высвободить около 500 миллионов баррелей из стратегических запасов, но даже это не гарантирует устойчивого снижения цен.