Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция призвали открыть Ормузский пролив

Четыре влиятельные восточные страны — Египет, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция — выступили с жёстким требованием снять ограничения на судоходство в Ормузском проливе, который остаётся заблокированным из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом стало известно по итогам четырёхсторонней встречи министров иностранных дел в Стамбуле, где главы внешнеполитических ведомств приняли совместное заявление.

Министры призвали к скорейшему восстановлению безопасного и беспрепятственного прохода судов через стратегическую артерию, подчеркнув недопустимость дальнейшей блокады.

«Выступаем против любых ограничений гражданского судоходства и призываем к скорейшему возобновлению безопасного и беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив», — говорится в документе.

Кроме того, участники встречи дали понять, что иранский конфликт необходимо урегулировать исключительно мирным путём — в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании. Министры фактически предупредили, что дальнейшее промедление только усугубит ситуацию и ударит по всей мировой экономике, зависящей от бесперебойных поставок нефти через этот пролив.