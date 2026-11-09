Звёздный египетский нападающий турецкого «Трабзонспора» Мохамед Салах не приедет в Санкт-Петербург на товарищеский матч против «Зенита», запланированный на 15 ноября. Причиной стал вызов 34-летнего футболиста в национальную сборную Египта для участия в отборочных встречах Кубка африканских наций 2027 года, следует из опубликованного состава команды.

Египтянам предстоит дважды сыграть со сборной Малави. Первая встреча состоится 13 ноября в Каире, ответная — 17 ноября в Лилонгве. Таким образом, матч с петербуржцами приходится как раз на период пребывания Салаха в расположении национальной команды.

Товарищеская игра «Зенита» и «Трабзонспора» пройдёт 15 ноября на «Газпром Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени. Петербургский клуб анонсировал встречу ещё в сентябре, отдельно упомянув звёздных футболистов соперника, среди которых также значатся Андре Онана и Фабиньо.

Салах перешёл в «Трабзонспор» в августе 2026 года, подписав двухлетний контракт. До этого египтянин девять сезонов защищал цвета английского «Ливерпуля», с которым дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

В турецком чемпионате форвард быстро превратился в одного из лидеров новой команды. В нынешнем сезоне Салах провёл 11 матчей в Суперлиге, забил девять голов и отдал три результативные передачи.