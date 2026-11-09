«Барселона» одержала волевую победу над мадридским «Атлетико» со счётом 2:1 в матче 12-го тура чемпионата Испании. Главным героем встречи стал полузащитник каталонцев Фермин Лопес, оформивший дубль. Игра прошла 8 ноября на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Хозяева открыли счёт уже на десятой минуте. Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне отправил мяч в ворота гостей, однако удержать преимущество мадридцам не удалось.

Незадолго до перерыва Фермин Лопес восстановил равновесие, отличившись на 45-й минуте. Во втором тайме испанский полузащитник вновь поразил ворота соперника — на 66-й минуте его гол принёс «Барселоне» победу.

Этот результат позволил каталонскому клубу набрать 33 очка и единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. На втором месте расположился мадридский «Реал» с 30 баллами. Именно он нанёс «Барселоне» единственное поражение в нынешнем чемпионате.

«Атлетико» не сумел продлить победную серию, которая насчитывала семь матчей в чемпионате Испании. Мадридцы остались на третьей строчке с 28 очками.

В следующем туре 22 ноября «Барселона» примет «Вильярреал», а «Атлетико» отправится в гости к «Хетафе».

Ранее Life.ru рассказывал, что мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 в Эль-Класико благодаря дублю Килиана Мбаппе. Французский нападающий дважды поразил ворота каталонцев и прервал их победную серию в чемпионате Испании. Для Мбаппе тот матч также стал знаковым: он достиг отметки в 100 голов за мадридский клуб.