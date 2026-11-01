Отец звезды «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи вышел в прямой эфир в социальных сетях и потребовал перестать путать имя его сына с фамилией. Мужчина объяснил, что Ямаль — вовсе не фамилия футболиста, как привыкли считать многие болельщики.

Насрауи решил лично расставить все точки над i и обратился к подписчикам с эмоциональным заявлением. По словам отца футболиста, полное имя игрока — Ламин Ямаль Насрауи Эбана, причём первые два слова являются составным именем, а остальные — фамилиями.

«Его зовут Ламин Ямаль. Но Ямаль — это вовсе не его фамилия, дамы и господа! Его фамилия — Насрауи Эбана. Я хочу, чтобы каждый наконец это понял и перестал путать одно с другим», — заявил Мунир во время трансляции в соцсетях.

Путаница возникла из-за особенностей испанской системы имён. В Испании принято использовать две фамилии: первую ребёнок обычно получает от отца, вторую — от матери. В случае 19-летнего футболиста это Насрауи и Эбана соответственно. А вот Ламин Ямаль — его двойное имя, данное при рождении.

На разъяснении семейных тонкостей Мунир не остановился. Он также обратился к футбольным соперникам сына, уверенно заявив, что тем не удастся подняться на вершину, пока Ламин Ямаль выходит на поле.

Эмоциональное выступление состоялось на фоне матча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Алавесом». Каталонцы разгромили соперника со счётом 6:1, а сам Ямаль оформил дубль и отдал результативную передачу.

Ламин Ямаль родился 13 июля 2007 года в Испании. Его отец имеет марокканские корни, а мать родом из Экваториальной Гвинеи. Футболист выступает за сборную Испании и считается одной из главных звёзд нынешнего состава «Барселоны».