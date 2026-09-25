Египтянка получила две тысячи предложений руки и сердца после одного поста

Тридцатилетняя жительница египетского Порт-Саида Асма Салех получила около двух тысяч сообщений от мужчин, желающих на ней жениться, после откровенного поста о поиске спутника жизни. Об этом она рассказала РИА «Новости», признавшись, что не ответила ни одному потенциальному жениху.

«Я получила около двух тысяч сообщений от мужчин, которые выразили желание жениться на мне, но я не ответила ни на одно из них», — рассказала Салех.

Египтянка называет себя лайф-коучем и владеет образовательным центром для детей. Публикуя пост, она рассчитывала прежде всего на помощь знакомых и рекомендации подходящих мужчин из их окружения. Шквала обращений от незнакомцев Салех не ожидала.

В своей публикации женщина объяснила, что осознанно хочет создать семью и построить стабильные отношения, однако характер работы и узкий круг общения практически не оставляют ей возможностей для новых знакомств. Салех ищет самостоятельного, зрелого и амбициозного партнёра, который будет уважать её профессию и планы.

«Я хочу выйти замуж… Я достигла такого этапа в своей жизни, когда у меня появилось настоящее и осознанное желание создать семью, построить стабильные отношения и разделить свою жизнь с кем-то, кто станет для меня настоящим партнёром», — написала египтянка.

История быстро вышла за пределы её страницы: публикацию прокомментировали тысячи пользователей, а обсуждение подхватили египетские и общеарабские СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира». Одни пользователи раскритиковали Салех за публичное признание в желании выйти замуж, другие поддержали её и призвали открыто говорить о проблемах людей, которым сложно найти партнёра.

Сама женщина подчёркивала, что стремление завести семью не означает отказа от карьеры и самостоятельности. В Египте её историю также сравнивали с сюжетом популярного сериала «Хочу выйти замуж», посвящённого трудностям молодых людей при поиске будущего супруга.

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