«Его держат как залог»: Капитан из России шестой год не может вернуться домой со Шри-Ланки

Гражданин России, 55-летний капитан Виталий Тюткало, уже шестой год не может вернуться домой из-за запрета на выезд со Шри-Ланки. Ранее его судно потерпело аварию в местной гавани, после чего власти острова начали масштабный судебный процесс против компании-судовладельца. Несмотря на отсутствие официального ареста и возможность свободно передвигаться по стране, у капитана изъяли паспорт, и он обязан ежемесячно, а иногда и чаще, посещать судебные заседания.

В беседе с «Газетой.ru» дочь капитана Вера рассказала, что судовладелец полностью обеспечивает её отца: снимает жильё, арендует автомобиль и продолжает выплачивать зарплату. Однако мужчина тяжело переживает разлуку с семьёй и скучает по родному Владивостоку.

Из-за вынужденного заточения Тюткало уже пропустил свадьбу старшей дочери и школьный выпускной Веры, а теперь рискует не попасть на её свадьбу и окончание вуза. Девушка подчёркивает, что Шри-Ланка далека от «райской картинки»: страна не развивается, экономика стагнирует, а медицина находится на нулевом уровне, что критично для человека его возраста.

Корнем проблемы стал прошлогодний вердикт Верховного суда Шри-Ланки, который обязал судовладельца выплатить островному государству компенсацию в размере 1 миллиарда долларов. Семья моряка убеждена, что местные власти фактически удерживают Тюткало в качестве живого залога и инструмента давления на компанию, чтобы принудить её к выплате гигантской суммы. Переезд семьи к капитану также невозможен из-за тяжёлых условий жизни на острове.

А ранее Life.ru сообщал, что российского сёрфера задержали при въезде на Шри-Ланку и заперли с агрессивным соседом. Россиянин отметил, что соседствующий с ним гражданин Китая постоянно дёргал дверную ручку, требуя выпустить его, а позднее забаррикадировался в душевой.