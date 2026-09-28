«Его не хватает»: Путин вспомнил о Жириновском

Выборы в Госдуму прошли без участия покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в нынешних реалиях его не хватает. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами парламентских партий в Кремле. Нынешний лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий заметил, что кампания впервые прошла без легендарного политика.

«Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях», — ответил Путин.

Напомним, Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года, бессменному лидеру и основателю российской партии либерал-демократов было 75 лет. Он скончался в результате продолжительной болезни. Недавно в его честь назвали улицу в Уфе.