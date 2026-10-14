«Эгоизм отталкивает»: Как за три недели в лагере ребёнок учится дружить без родителей

Всего за 21 день в детском лагере ребёнок может получить социальный опыт, на приобретение которого в обычных условиях потребовались бы месяцы. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru, объяснив, почему такой отдых способен дать детям то, чего они не получают в школе или семье.

По словам специалиста, главная ценность лагерной смены заключается в возможности самостоятельно выстраивать отношения со сверстниками. За короткое время дети знакомятся с новым коллективом, находят друзей, сталкиваются с разногласиями и учатся их преодолевать. При этом им приходится договариваться, уступать и защищать собственную позицию без постоянного вмешательства родителей.

Особую роль в таком процессе играют совместные занятия и развлечения. В командных играх ребёнок может попробовать себя в качестве лидера, исполнителя или миротворца, а также научиться уважать чужие границы. Последствия собственного поведения становятся заметны практически сразу: эгоизм отталкивает окружающих, а готовность помочь укрепляет дружеские связи.

Якубович подчеркнул, что в школе общение неизбежно связано с оценками и авторитетом учителей, тогда как дома сохраняется привычная родительская опека. Лагерь позволяет оказаться в другой обстановке, где появляется больше пространства для личных решений. Взрослые при этом остаются рядом, но не контролируют каждый шаг.

Отдельное значение эксперт придаёт отношениям с вожатыми. Зачастую это молодые люди в возрасте 19–22 лет, с которыми воспитанникам проще найти общий язык. Такой формат взаимодействия помогает почувствовать свободу, не оставаясь без поддержки и присмотра.

В качестве примера специалист вспомнил собственные поездки в образовательные лагеря с биологическим уклоном. Наиболее ценными для него оказались не полученные знания, а атмосфера, возможность находиться среди единомышленников и ощущать самостоятельность.

По мнению Якубовича, именно высокая насыщенность лагерной жизни делает короткую смену настолько запоминающейся. За три недели ребёнок переживает множество событий, приобретает новые знакомства и учится отвечать за собственные поступки. Однако такой отдых не способен заменить семью или школу. Его преимущество заключается в возможности безопасно освоить навыки самостоятельного общения, особенно если повезло с вожатыми и коллективом.

Ранее Life.ru рассказывал, как помочь ребёнку завести друзей в летнем лагере. Психологи объяснили, что застенчивость, непривычный распорядок и трудности адаптации могут мешать общению со сверстниками. При этом первые дни в новом коллективе нередко сопровождаются дискомфортом, который постепенно проходит. Специалисты также дали родителям рекомендации по подготовке детей к знакомствам.