Егор Крид отменил концерты в трёх городах России по техническим причинам

Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) отменил сразу три выступления в России из-за технических ограничений концертных площадок. Без запланированных шоу остались поклонники артиста в Астрахани, Уфе и Нижнекамске. Об этом исполнитель сообщил в своём телеграм-канале.

Причиной решения стали требования к оборудованию, необходимому для проведения полноценного концерта. Организатор гастролей, компания «Артлайф», объяснила, что в перечисленных городах обеспечить нужные технические условия не удалось.

«Для нас важно предоставить программу в полном объёме и сохранить тот уровень качества, которого ждут зрители. В данных городах мы не смогли это сделать», — говорится в заявлении компании, которое опубликовал музыкант.

Концерт в Астрахани должен был состояться 17 октября. В Уфе певца ждали 21-го числа, а в Нижнекамске — 22 октября. Все три выступления отменены ещё до запланированных дат.

При этом об изменениях в гастрольном расписании других городов Крид не объявлял. Информации о переносе отменённых мероприятий на новые даты в предоставленном сообщении также нет.

В Роспотребнадзоре Башкирии напомнили зрителям, что при отмене концерта они вправе потребовать возврата стоимости билетов.

Ранее Life.ru рассказывал, как юная поклонница Егора Крида пострадала в давке на концерте в «Лужниках». По словам матери 14-летней девочки, во время выступления толпа начала сильно напирать, и ребёнка пришлось выносить из фан-зоны на руках. Женщина заявила о намерении добиваться проверки действий организаторов.