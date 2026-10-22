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Регион
Опубликовано 22 октября, 16:13

Егор Крид заблюрил в клипе скандальный лонгслив с кадром из «Иди и смотри»

Обложка © YouTube / Егор Крид

Обложка © YouTube / Егор Крид

Егор Крид заблюрил изображение на скандальном лонгсливе с постером советского фильма «Иди и смотри» в своём клипе «Милый ублюдок», размещённом на YouTube. Изменения появились после публикаций СМИ, обративших внимание на использование образа из картины о зверствах нацистов в Белоруссии.

Ранее музыкант оказался в центре скандала из-за одежды с изображением главного героя военной драмы Элема Климова. Пользователи соцсетей обвинили артиста в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Клип, выпущенный шесть дней назад, набрал более 500 тысяч просмотров. При этом в Instagram* клип пока остаётся в оригинальном виде.

Лонгслив выпустил московский концептстор КМ20 совместно с американским брендом Marking Distance. На одежду нанесли переработанный постер фильма, а поверх изображения горящей деревни разместили адрес магазина. Стоимость вещи составляла 38 600 рублей.

На скандал отреагировал и «Мосфильм». Представитель киностудии Евгений Долгих рассказывал, что разрешения на использование постера никто не давал. Теперь студия рассматривает возможные меры в отношении магазина.

Впоследствии лонгсливы исчезли из продажи. Сотрудники КМ20 утверждали, что всю партию раскупили. Магазин также удалил из соцсетей публикацию с Кридом в спорной одежде. Теперь изображение скрыли и в самом музыкальном видео.

Скандальный лонгслив из клипа Крида придумали друзья Канье Уэста
Скандальный лонгслив из клипа Крида придумали друзья Канье Уэста

Ранее Life.ru рассказывал, что дизайнеры скандального лонгслива изменили образ Флёры Гайшуна, главного героя фильма «Иди и смотри», добавив ему татуировки и пирсинг. Картина 1985 года рассказывает о подростке, ставшем свидетелем массовых убийств мирных жителей нацистами в оккупированной Белоруссии.

Больше новостей о российских артистах, музыкальных премьерах и скандалах в шоу-бизнесе — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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Никита Никонов
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