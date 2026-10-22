Егор Крид заблюрил в клипе скандальный лонгслив с кадром из «Иди и смотри»

Егор Крид заблюрил изображение на скандальном лонгсливе с постером советского фильма «Иди и смотри» в своём клипе «Милый ублюдок», размещённом на YouTube. Изменения появились после публикаций СМИ, обративших внимание на использование образа из картины о зверствах нацистов в Белоруссии.

Ранее музыкант оказался в центре скандала из-за одежды с изображением главного героя военной драмы Элема Климова. Пользователи соцсетей обвинили артиста в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Клип, выпущенный шесть дней назад, набрал более 500 тысяч просмотров. При этом в Instagram* клип пока остаётся в оригинальном виде.

Лонгслив выпустил московский концептстор КМ20 совместно с американским брендом Marking Distance. На одежду нанесли переработанный постер фильма, а поверх изображения горящей деревни разместили адрес магазина. Стоимость вещи составляла 38 600 рублей.

На скандал отреагировал и «Мосфильм». Представитель киностудии Евгений Долгих рассказывал, что разрешения на использование постера никто не давал. Теперь студия рассматривает возможные меры в отношении магазина.

Впоследствии лонгсливы исчезли из продажи. Сотрудники КМ20 утверждали, что всю партию раскупили. Магазин также удалил из соцсетей публикацию с Кридом в спорной одежде. Теперь изображение скрыли и в самом музыкальном видео.

Ранее Life.ru рассказывал, что дизайнеры скандального лонгслива изменили образ Флёры Гайшуна, главного героя фильма «Иди и смотри», добавив ему татуировки и пирсинг. Картина 1985 года рассказывает о подростке, ставшем свидетелем массовых убийств мирных жителей нацистами в оккупированной Белоруссии.

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