Скандальный лонгслив из клипа Крида придумали друзья Канье Уэста

Создателями скандального лонгслива с изображением героя фильма «Иди и смотри», в котором появился Егор Крид, оказались американские дизайнеры из окружения рэпера Канье Уэста. По данным Telegram-канала SHOT, вещь разработали Лука Саббат и его друг Джеймс Пирс, известный под псевдонимом Loko.

Скандальные лонгсливы исчезли из продажи. Видео © SHOT

Идея необычного принта пришла Саббату после просмотра советской картины о Великой Отечественной войне. Дизайнер решил перенести на одежду лицо одного из героев фильма. Позднее лонгслив представили в Москве, причём на презентации присутствовал сам Крид, который также был подписан на Саббата в соцсетях.

Как выяснил SHOT, оба создателя одежды дружат с Канье Уэстом, который ранее публично восхвалял Адольфа Гитлера и нацизм. Саббат также сотрудничал с брендом рэпера Yeezy в качестве модели и называл музыканта одним из самых влиятельных людей в мире моды.

Продажей спорной вещи занимался московский концептстор КМ20. По данным канала, управляющая магазином компания ООО «Бубновый валет» работает с 2008 года. Летом она получила предписание из-за использования английского слова sale на сайте.

С 2021 по 2025 год совокупная выручка компании достигла 1,77 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 97 миллионов. При этом за 2025 год магазин заработал почти 400 миллионов рублей выручки, но чистая прибыль оказалась на уровне всего одного миллиона.

Сейчас приобрести скандальный лонгслив невозможно ни на сайте КМ20, ни в самом магазине. Сотрудники торговой точки переадресовывают вопросы дизайнеру. Из соцсетей магазина также исчез скриншот клипа с Кридом в этой одежде, однако другие фотографии вещи остались. На одном из снимков лонгслив представлен с подписью «Что меня согревает сейчас».

Ранее Life.ru рассказывал об истории культовой военной драмы Элема Климова «Иди и смотри», кадр из которой использовали для скандального лонгслива Егора Крида. Исполнитель главной роли Алексей Кравченко вспоминал, что во время подготовки к съёмкам режиссёр показал ему трёхчасовую документальную хронику нацистских концлагерей. Работа над картиной оказалась для юного актёра тяжёлым психологическим испытанием.