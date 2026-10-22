Криду может грозить тюремный срок из-за скандального принта на одежде

Певец Егор Крид теоретически может столкнуться с уголовным преследованием из-за одежды с изображением кадра из военной драмы «Иди и смотри». По оценке адвоката Владимира Шелупахина, при определённых обстоятельствах использование такого принта может стать поводом для проверки по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юрист пояснил, что для правовой оценки изображения потребуется искусствоведческая экспертиза. Специалисты должны установить, содержит ли принт признаки, которые могут иметь значение для квалификации по уголовной статье. При этом сам факт использования кадра из фильма о Великой Отечественной войне ещё не означает совершения преступления.

Шелупахин считает, что при наличии соответствующих оснований вопросы могут возникнуть как к изготовителям одежды, так и к самому артисту, если будет доказано, что он умышленно демонстрировал изображение в противоправном контексте. Адвокат упомянул возможное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и крупного штрафа. Однако это лишь его правовая оценка, а не решение следствия или суда.

Претензии к использованию изображения готовит и «Мосфильм». Киностудия, как утверждается, не давала разрешения на использование кадров из картины. Таким образом, помимо обсуждаемой уголовно-правовой оценки, ситуация может затронуть вопросы авторских прав.