«Глумление над жертвами ВОВ»: Мизулина взялась за Крида из-за кофты по «Иди и смотри»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко осудила Егора Крида после клипа, где он появился в футболке с изображением из фильма «Иди и смотри». Общественница сочла подобное использование образов из картины о зверствах нацистов оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.

«Это перебор и глумление над памятью всех погибших в годы Великой Отечественной Войны», — утверждает Мизулина.

Она подчеркнула, что в России продолжает действовать уголовная статья о реабилитации нацизма.

По мнению главы ЛБИ, подобные дизайнерские решения неслучайны. Она указала, что за ними стоит масштабная западная кампания по размыванию исторической памяти, цель которой — изменить отношение молодого поколения к преступлениям нацистов.

Мизулина утверждает, что для продвижения таких идей используются фильмы, музыкальные клипы, интернет-мемы и различные товары. Отдельно она раскритиковала российских поклонников зарубежных трендов, которые, по её мнению, помогают распространять подобные образы.