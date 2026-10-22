«Глумление над жертвами ВОВ»: Мизулина взялась за Крида из-за кофты по «Иди и смотри»
Мизулина раскритиковала Крида за футболку с героем фильма «Иди и смотри»
Обложка © YouTube / Егор Крид
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко осудила Егора Крида после клипа, где он появился в футболке с изображением из фильма «Иди и смотри». Общественница сочла подобное использование образов из картины о зверствах нацистов оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.
«Это перебор и глумление над памятью всех погибших в годы Великой Отечественной Войны», — утверждает Мизулина.
Она подчеркнула, что в России продолжает действовать уголовная статья о реабилитации нацизма.
По мнению главы ЛБИ, подобные дизайнерские решения неслучайны. Она указала, что за ними стоит масштабная западная кампания по размыванию исторической памяти, цель которой — изменить отношение молодого поколения к преступлениям нацистов.
Мизулина утверждает, что для продвижения таких идей используются фильмы, музыкальные клипы, интернет-мемы и различные товары. Отдельно она раскритиковала российских поклонников зарубежных трендов, которые, по её мнению, помогают распространять подобные образы.
В завершение Мизулина посоветовала всем, кто ещё не видел «Иди и смотри», обязательно посмотреть картину, назвав её одним из сильнейших фильмов о Великой Отечественной войне.
Ранее Life.ru рассказывал, что Егора Крида начали обвинять в оскорблении памяти жертв ВОВ из-за кофты, в которой он появился в своём новом клипе. На ней изображён постер к фильму «Иди и смотри», рассказывающем о зверствах нацистов во времена Великой Отечественной войны. Кстати, это уже не первый их конфликт с Мизулиной, которая раньше критиковала рэпера за непристойности на концертах и пыталась уличить в финансировании ВСУ.