Мизулина забила тревогу из-за рэпера 3goth2002 и попросила проверить его концерты
Мизулина попросила МВД и Генпрокуратуру проверить рэпера 3goth2002
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 3g0th2002
Концерты рэпера 3goth2002 в российских городах могут оказаться под пристальным вниманием правоохранителей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество музыканта на предмет пропаганды наркотиков, суицида и распространения опасного контента.
«Не исключаем, что исполнитель может проводить мероприятия в состоянии наркотического опьянения, что приведет к негативным последствиям для безопасности, жизни и здоровья детей», — заявила глава Лиги безопасного интернета.
Поводом стали публикации исполнителя в социальных сетях и содержание его песен. По мнению общественницы, в материалах могут присутствовать сведения, представляющие угрозу для несовершеннолетней аудитории.
Отдельное обращение касается предстоящих выступлений 3goth2002. Мизулина попросила правоохранителей и региональные власти обратить внимание на организацию мероприятий и не допустить нарушений общественного порядка.
Ранее Мизулина уже обращалась в надзорные ведомства из-за содержания музыкальных произведений. В сентябре она потребовала проверить треки семи исполнителей, созданных с помощью искусственного интеллекта. По словам главы Лиги безопасного интернета, поводом стали многочисленные жалобы родителей школьников на деструктивный контент. Обращения направили в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, однако само их поступление не означает признания произведений противоправными.
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