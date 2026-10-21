Мизулина забила тревогу из-за рэпера 3goth2002 и попросила проверить его концерты

Концерты рэпера 3goth2002 в российских городах могут оказаться под пристальным вниманием правоохранителей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество музыканта на предмет пропаганды наркотиков, суицида и распространения опасного контента.

«Не исключаем, что исполнитель может проводить мероприятия в состоянии наркотического опьянения, что приведет к негативным последствиям для безопасности, жизни и здоровья детей», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Поводом стали публикации исполнителя в социальных сетях и содержание его песен. По мнению общественницы, в материалах могут присутствовать сведения, представляющие угрозу для несовершеннолетней аудитории.

Отдельное обращение касается предстоящих выступлений 3goth2002. Мизулина попросила правоохранителей и региональные власти обратить внимание на организацию мероприятий и не допустить нарушений общественного порядка.

Ранее Мизулина уже обращалась в надзорные ведомства из-за содержания музыкальных произведений. В сентябре она потребовала проверить треки семи исполнителей, созданных с помощью искусственного интеллекта. По словам главы Лиги безопасного интернета, поводом стали многочисленные жалобы родителей школьников на деструктивный контент. Обращения направили в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, однако само их поступление не означает признания произведений противоправными.