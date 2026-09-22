Мизулина пожаловалась ГП на треки семи ИИ-авторов из-за деструктивного контента

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за содержания треков семи исполнителей, созданных с помощью искусственного интеллекта. По её словам, поводом стали многочисленные жалобы родителей школьников.

По словам общественницы, что в некоторых сгенерированных нейросетями музыкальных произведениях присутствует деструктивный контент, в том числе темы, которые она расценивает как пропаганду педофилии.

«В последнее время всё чаще с помощью нейросетей создают абсолютно вызывающие музыкальные произведения, где содержится неприкрытая пропаганда педофилии и иных подобных тем. К нам идёт очень много обращений от возмущённых родителей школьников по этому поводу», — написала Мизулина. Конкретных авторов или композиции глава Лиги безопасного интернета в публикации не привела.

Ранее муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, заявил, что ИИ уже задаёт новые тренды в музыке и способен серьёзно конкурировать с певцами, композиторами и авторами. По его мнению, технологии не смогут заменить харизму и живую энергию настоящего исполнителя.