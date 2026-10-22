Лонгсливы по 38 тысяч с кадром из «Иди и смотри» исчезли из магазина после скандала с Кридом

Скандальные лонгсливы с изображением героя советского фильма «Иди и смотри» исчезли из московского концептстора КМ20. Об этом сообщает корреспондент Life.ru. Сотрудники магазина утверждают, что всю партию раскупили.

Стоимость одной такой вещи на официальном сайте составляет 38 600 рублей. Одежда привлекла внимание после скандала вокруг певца Егора Крида, который появился в лонгсливе с изображением главного героя антивоенной драмы Элема Климова. В соцсетях артиста раскритиковали за использование образа из фильма о зверствах нацистов в Белоруссии во время Великой Отечественной войны.

Продавцы заявили, что все вещи уже якобы полностью распроданы. При этом в КМ20 не уточнили, планируется ли возвращать скандальную модель в ассортимент.