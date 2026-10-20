«Неликвид» вместо платья: Московский бренд разозлил покупательниц словами о размере XL+

Московский бренд женской одежды Moysha оказался в центре скандала после высказываний о покупательницах с большими размерами. Представители магазина в социальных сетях связали размер одежды с ожирением, а вещи крупнее XL назвали «неликвидом». На ситуацию обратил внимание Telegram-канал Mash Money.

Российский бренд диагностировал у девушек с размерами XL+ ожирение. Фото © Telegram / Mash Money

Поводом для возмущения стали комментарии, которые, по данным канала, сотрудники бренда оставили под публикацией одной из пользовательниц. Обсуждение выбора одежды переросло в спор о внешности женщин и ассортименте магазинов.

Как сообщает Mash, представители Moysha заявили, что женщины с пышными формами не носят открытые вещи из-за ожирения. При этом бренд использовал медицинский термин в отношении целой категории покупательниц, ориентируясь исключительно на размер одежды.

Такая позиция вызвала критику пользователей. Они указали, что по буквам на бирке нельзя определить состояние здоровья человека. Диагноз ожирения устанавливают на основании медицинских показателей, а не того, носит ли покупательница XL, XXL или другой размер.

Сам магазин, согласно опубликованной информации, выпускает одежду преимущественно в диапазоне от XS до L. Представители компании объяснили это ориентацией на наиболее распространённые параметры женской фигуры и средний рост россиянок, который они оценили примерно в 165 сантиметров.

Отдельно бренд высказался о покупательницах ростом выше 185 сантиметров. Создание вещей для таких девушек представители магазина назвали «задачей со звёздочкой», сославшись на ограниченные финансовые возможности производителей.

По версии компании, выпуск расширенной размерной сетки требует дополнительных затрат, которые способны позволить себе не все марки. Однако пользователей возмутило не столько само ограничение ассортимента, сколько тон, в котором бренд обсуждал потенциальных клиенток.

В комментариях компании припомнили, что производители самостоятельно определяют размерные стандарты и ассортимент. По мнению критиков, отсутствие подходящей вещи в магазине не даёт оснований делать выводы о здоровье или внешности покупательницы.

Ранее вопрос о доступности одежды больших размеров уже становился причиной общественных споров. В июне 2025 года общественное движение «Сорок сороков» предложило Госдуме обязать российские бренды расширить размерные сетки. Инициативу поддержал депутат Геннадий Скляр, однако стилист Влад Лисовец выступил против принудительных требований, указав на возможные убытки производителей. В марте 2026 года пианист и блогер Лука Сафронов раскритиковал несоответствие размеров у разных марок, отметив, что одна и та же маркировка может означать совершенно разные параметры одежды. При этом проблема затрагивает не только российский рынок: в сентябре Life.ru сообщал о сокращении ассортимента plus-size у H&M и Mango. Подобные конфликты уже доходили до суда. В октябре 2023 года московская модель плюс-сайз потребовала миллион рублей компенсации от шоурума, где не нашлось одежды даже размера L. Девушка посчитала отсутствие подходящих вещей дискриминацией полных покупателей.