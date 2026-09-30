Одежда худеет на «Оземпике»: Бренды массово отказываются от plus-size

Крупные fashion-бренды сокращают предложение одежды больших размеров на фоне изменения покупательского спроса, которое аналитики связывают в том числе с распространением препаратов GLP-1 для снижения веса. Об этом пишет «Лента.ру».

Особенно заметно ассортимент изменился у H&M. Если в коллекциях весны и лета 2025 года на 3XL и 4XL приходилось около 2% новых моделей, то год спустя эти размеры исчезли. Предложение XXL и XL также уменьшилось, тогда как доля вещей от XS до L выросла. Сама компания объясняла отказ от 3XL и 4XL снижением спроса.

Похожий разворот произошёл у Mango. Доля новых платьев в расширенной размерной сетке сократилась с 6,6% до 0,5% за год. Одновременно уменьшилась представленность моделей plus-size на подиумах. Теперь они считают, что прежняя ставка индустрии на инклюзивность во многом оказалась показной.

На вторичном рынке, напротив, крупные размеры продаются активнее. Аналитики связывают перестройку fashion-рынка с ростом популярности «Оземпика», однако предупреждают, что тренд может оказаться нестабильным. Значительная часть покупателей всё ещё хочет видеть более широкую размерную сетку.

Ранее Life.ru сообщал, что американские производители одежды уже начали сокращать ассортимент больших размеров на фоне бума препаратов GLP-1. После начала такой терапии многие покупатели меняют размер и вынуждены обновлять гардероб.