Мария Захарова призналась, что отказалась от бренда Chanel после поездки в Париж

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что ни разу не покупала себе сумку Chanel. Хотя деньги на дорогие аксессуары у неё появились около 15 лет назад, запомнившийся эпизод в Париже укрепил нежелание становиться клиенткой этого бренда.

Дипломат приехала во Францию после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». В одном из магазинов она увидела японских покупателей, стоявших в очереди за сумками стоимостью пять–семь тысяч евро. На фоне сбора помощи пострадавшим, в котором участвовали и россияне, эта сцена показалась ей лицемерной.

«И вдруг я подумала, что точно не хочу быть в этой очереди. Я в неё и не собиралась», — рассказала Захарова в подкасте на «Радио 1».

Дипломат также напомнила об ограничениях, введённых западными брендами для российских клиентов, упомянув Chanel и Boss. По её мнению, громкое название не должно автоматически становиться мерилом статуса, а спорные страницы истории Chanel не следует забывать.

Ранее Мария Захарова рассказала, что получила от Сергея Лаврова сборник его стихов. На вопрос о собственных поэтических посвящениях министру дипломат пошутила, что отдаёт ему свою работу и всё время на посту.