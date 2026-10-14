«Избивающий тип привязанности»: Петербургский бренд обвинили в пропаганде домашнего насилия из-за футболок
Петербургский бренд no1.label обвинили в оправдании насилия из-за футболок
Петербургский бренд осуждают за футболку с надписью «Избивающий тип привязанности». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ no1.label
Петербургский бренд одежды no1.label обвинили в оправдании домашнего насилия из-за футболок с провокационной надписью. Возмущение пользователей соцсетей вызвал принт с боксёрскими перчатками и фразой «Избивающий тип привязанности».
Марка появилась в сентябре и позиционирует свои изделия как одежду для занятий боксом. Однако необычную игру слов покупатели восприняли далеко не как безобидную шутку. В комментариях начали появляться обвинения в романтизации жестокого обращения с партнёрами.
Пользователи обратили внимание, что создатели обыграли популярные психологические термины, описывающие избегающий, тревожный и надёжный типы привязанности. По мнению критиков, замена одного слова на созвучное превратила знакомую тему отношений в насмешку над жертвами побоев. Некоторые комментаторы даже посетовали на отсутствие в России действенной культуры отмены.
Основательница no1.label принялась публиковать у себя в историях сообщения недовольных подписчиков. В конфликт вмешалась и её подруга, пригрозившая избить тех, кто выступает против марки. Вскоре после этого возможность комментировать публикации закрыли.
При этом в аккаунте продолжают размещать фотографии моделей в спорных футболках и видеозаписи боксёрских тренировок. Под одним из роликов авторы иронично написали: «Вообще мы против насилия (или нет)». Официальных объяснений по поводу разгоревшегося скандала бренд пока не дал.
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