«Избивающий тип привязанности»: Петербургский бренд обвинили в пропаганде домашнего насилия из-за футболок

Петербургский бренд одежды no1.label обвинили в оправдании домашнего насилия из-за футболок с провокационной надписью. Возмущение пользователей соцсетей вызвал принт с боксёрскими перчатками и фразой «Избивающий тип привязанности».

Марка появилась в сентябре и позиционирует свои изделия как одежду для занятий боксом. Однако необычную игру слов покупатели восприняли далеко не как безобидную шутку. В комментариях начали появляться обвинения в романтизации жестокого обращения с партнёрами.

Пользователи обратили внимание, что создатели обыграли популярные психологические термины, описывающие избегающий, тревожный и надёжный типы привязанности. По мнению критиков, замена одного слова на созвучное превратила знакомую тему отношений в насмешку над жертвами побоев. Некоторые комментаторы даже посетовали на отсутствие в России действенной культуры отмены.

Основательница no1.label принялась публиковать у себя в историях сообщения недовольных подписчиков. В конфликт вмешалась и её подруга, пригрозившая избить тех, кто выступает против марки. Вскоре после этого возможность комментировать публикации закрыли.

При этом в аккаунте продолжают размещать фотографии моделей в спорных футболках и видеозаписи боксёрских тренировок. Под одним из роликов авторы иронично написали: «Вообще мы против насилия (или нет)». Официальных объяснений по поводу разгоревшегося скандала бренд пока не дал.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг коллекции Russian Vibes бренда «Твоё». Российские дизайнеры обвинили компанию в использовании их рисунков без разрешения. Одна из художниц потребовала убрать спорные вещи из продажи и выплатить компенсацию более миллиона рублей.