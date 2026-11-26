Эхо криминальных 90-х: Осуждённого на 20 лет Анатолия Быкова этапировали в Хакасию
Осуждённого на 20 лет бизнесмена Быкова этапировали в Хакасию
Обложка © ТАСС / Андрей Самсонов
Бывшего красноярского бизнесмена Анатолия Быкова этапировали из Карелии в Хакасию. Информацию подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Осуждённый на 20 лет колонии строгого режима предприниматель примет участие в следственных действиях по уголовному делу Владимира Татаренкова. Последнего обвиняют в организации двойного убийства в 1993 году.
Татаренкова и его предполагаемого сообщника арестовали в сентябре этого года. По версии следствия, преступление было совершено ради укрепления авторитета Татаренкова в криминальной среде.
В 2012 году Татаренков получил 13 лет и шесть месяцев колонии за организацию убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В августе 2020 года он вышел на свободу, а впоследствии дал показания по делу Быкова.
Сам Быков в 2021 году был приговорён к 13 годам лишения свободы за организацию убийств Войтенко и Наумова. В 2023 году суды вынесли предпринимателю ещё два обвинительных приговора. По совокупности наказаний ему окончательно назначили 20 лет колонии строгого режима.
Напомним, расследование двойного убийства в Хакасии возобновилось благодаря показаниям пожизненно осуждённого. Он сообщил следователям сведения о предполагаемых соучастниках преступления спустя десятилетия.
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