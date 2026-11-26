Бывшего красноярского бизнесмена Анатолия Быкова этапировали из Карелии в Хакасию. Информацию подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Осуждённый на 20 лет колонии строгого режима предприниматель примет участие в следственных действиях по уголовному делу Владимира Татаренкова. Последнего обвиняют в организации двойного убийства в 1993 году.

Татаренкова и его предполагаемого сообщника арестовали в сентябре этого года. По версии следствия, преступление было совершено ради укрепления авторитета Татаренкова в криминальной среде.

В 2012 году Татаренков получил 13 лет и шесть месяцев колонии за организацию убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В августе 2020 года он вышел на свободу, а впоследствии дал показания по делу Быкова.

Сам Быков в 2021 году был приговорён к 13 годам лишения свободы за организацию убийств Войтенко и Наумова. В 2023 году суды вынесли предпринимателю ещё два обвинительных приговора. По совокупности наказаний ему окончательно назначили 20 лет колонии строгого режима.

Напомним, расследование двойного убийства в Хакасии возобновилось благодаря показаниям пожизненно осуждённого. Он сообщил следователям сведения о предполагаемых соучастниках преступления спустя десятилетия.