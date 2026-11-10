Бывшего красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого заксобрания Анатолия Быкова, приговорённого к 20 годам колонии строгого режима по делам об убийствах, этапируют из Карелии в Хакасию. Об этом 10 ноября сообщил ТАСС информированный источник. Причины перевода и сроки прибытия осуждённого пока неизвестны.

«Сейчас Быкова этапируют в Хакасию», — рассказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

До этого бывший предприниматель отбывал наказание в исправительной колонии № 9 в Карелии, куда его перевели весной 2024 года. Как сообщают красноярские СМИ, защита Быкова ранее неоднократно пыталась добиться его перевода в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к родственникам. Однако в сентябре 2025 года стало известно, что ФСИН успешно обжаловала судебное решение о смене колонии.

Нынешнее этапирование происходит на фоне расследования нового уголовного дела в Хакасии. В сентябре 2026 года там задержали Владимира Татаренкова, которого следствие связывает с преступной группировкой, действовавшей в 1990-х годах. Ранее Татаренков давал показания по делу Быкова об организации убийств двух предпринимателей.

Как писало издание «Запад24», перевод Быкова может быть связан с возможными следственными действиями по новым эпизодам. Однако официальных подтверждений этой версии нет.

Анатолий Быков был одной из наиболее известных фигур красноярского бизнеса и политики в 1990-х и 2000-х годах. Он занимал руководящие позиции в алюминиевой промышленности региона и избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

В 2021 году суд признал Быкова виновным в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, совершённых в 1994 году, и назначил ему 13 лет лишения свободы. Позднее были вынесены ещё два приговора по делам о преступлениях прошлых лет. В декабре 2023 года окончательное наказание по совокупности приговоров составило 20 лет колонии строгого режима.

При этом Быков свою вину в инкриминированных преступлениях отрицал.

Ранее Life.ru сообщал, что суд окончательно приговорил красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к 20 годам колонии строгого режима. Тогда его признали виновным по очередному уголовному делу, связанному с убийствами в 1990-х годах.