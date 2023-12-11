Красноярский бизнесмен Быков проведёт за решёткой 20 лет за убийства в 90-х

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такое решение вынес Кировский районный суд города Красноярска.

Суд признал Быкова виновным в убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. Установлено, что бизнесмен считал убитого своим конкурентом в криминальном мире и испытывал к нему личную неприязнь.

По данным следствия, в 1998 году Быков дал поручение лидеру подчинённой ему ОПГ совершить убийство авторитета. Его поручение было выполнено: три участника группировки несколько дней поджидали Филиппова у дома и убили его шестью выстрелами.

"Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Анатолия Быкова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершённое организованной группой", — уточнили в ведомстве.

Таким образом, с учётом ранее вынесенных наказаний суд окончательно приговорил Быкова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В мае он был приговорён к 11 годам колонии строгого режима по делу о подстрекательстве к убийству Андрея Неколова. От отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков был освобождён в связи с истечением срока давности.