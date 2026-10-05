Эхо простуды: Как миокардит после гриппа привёл к смерти 8-летней J-Pop звезды

Миокардит способен привести к тяжёлой сердечной недостаточности и даже остановке сердца у человека любого возраста, в том числе у ребёнка. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

От миокардита умереть в любом возрасте можно. Миокардит — серьёзное заболевание мышцы сердца. Прежде всего, чтобы вы поняли: сердце состоит как минимум из трёх основных тканей. Это перикард — наружная оболочка сердца, миокард — собственно сама мышца сердца, и эндокард — внутренняя оболочка, которая выстилает полости сердца, через которые прокачивается кровь. Любая эта ткань может, в принципе, воспалиться. Андрей Звонков Врач-терапевт

По словам Звонкова, воспаление разных оболочек сердца проявляется по-разному. При эндокардите могут образовываться тромбы и возникать отёк тканей, воспаление перикарда сопровождается болезненными ощущениями из-за трения его листков. При поражении миокарда снижается сократительная способность сердечной мышцы.

Врач пояснил, что одним из важных показателей работы сердца является фракция выброса — объём крови, который левый желудочек выталкивает в аорту при сокращении. Если способность миокарда сокращаться ухудшается, развивается сердечная недостаточность.

При сильном снижении фракции выброса кровь начинает застаиваться в малом круге кровообращения. В результате может развиться отёк лёгких. Звонков отметил, что левый желудочек значительно мощнее правого, поскольку именно он обеспечивает движение крови по большому кругу.

Миокардит может развиться в любом возрасте и протекать остро, хронически либо вялотекуще. Причиной, по словам терапевта, способны стать вирусная или бактериальная инфекция, а также аутоиммунный процесс, при котором иммунная система начинает атаковать не только возбудителя, но и собственные ткани организма.

В качестве примера врач привёл ревматизм, при котором иммунная реакция на стрептококк может затронуть соединительную ткань сердца. Миокардит также способен возникнуть при сепсисе, когда бактерии с током крови попадают в сердечную мышцу. Отдельный механизм возможен после массивного инфаркта, когда иммунная система начинает реагировать уже на собственные повреждённые клетки миокарда.

«У ребёнка в 8 лет миокардит может спровоцировать остановку сердца. К сожалению, завести его в таких случаях удаётся не всегда. Это бывает очень сложно, особенно когда из-за воспаления нарушается автоматия сердца и нормальная проводимость. Можно «обдолбиться» электричеством, но клетки, к сожалению, не запустятся», — заключил Звонков.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти восьмилетней участницы J-pop-группы, которая скончалась от миокардита после перенесённого гриппа. Девочка мечтала о сцене и успела начать музыкальную карьеру, однако после болезни её состояние резко ухудшилось. Причиной смерти назвали воспаление сердечной мышцы, развившееся как осложнение инфекции. История вновь привлекла внимание к тому, что миокардит может возникать после вирусных заболеваний и протекать тяжело даже у детей.