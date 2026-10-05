Сцена была её мечтой: 8-летняя звезда J-Pop умерла от миокардита после гриппа

Восьмилетняя японская певица Хирата Рюна, известная под псевдонимом Луна-тян, скончалась от миокардита (воспаления сердечной мышцы), развившегося после гриппа. О смерти юной артистки сообщили представители агентства Dianna.

Девочки не стало ранним утром 25 сентября.

«С сожалением сообщаем вам, что Хирата Рюна скончалась от миокардита, вызванного гриппом. Мы выражаем глубочайшую благодарность всем поклонникам, которые поддерживали Хирату, и всем, кто оказывал ей помощь», — заявили в агентстве.

Родные попросили поклонников не распространять неподтверждённые сведения и отказаться от попыток получить дополнительные подробности. Семья также поблагодарила друзей, фанатов и всех, кто помогал Рюне на её творческом пути.

Прощание прошло в закрытом формате в кругу родственников. Участница айдол-группы Kocchi Muite Darling Мията Рёка призналась, что известие о случившемся лишило её дара речи, и решила временно уйти из соцсетей.

Рюна училась в третьем классе начальной школы и была стажёром проекта Dianna в Нагое, занимающегося продвижением молодых J-Pop-исполнителей. Она с ранних лет занималась вокалом и мечтала стать известной певицей.

В конце сентября Life.ru также сообщал о смерти известного музыканта. Лидер трио «Лойко» Сергей Эрденко ушёл из жизни после продолжительной болезни. Основателю коллектива было 67 лет.