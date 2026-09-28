Лидер трио «Лойко» Эрденко умер после продолжительной болезни

Основатель и лидер музыкального трио «Лойко» Сергей Эрденко скончался после продолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказал драматург, журналист и театральный критик Владислав Васюхин.

Музыкант умер 25 сентября в возрасте 67 лет. Ранее о его смерти сообщила директор коллектива Татиана Эрденко, информацию также подтверждала Карельская государственная филармония.

«Сергей Иванович долго болел», — сказал Васюхин, отвечая на вопрос о причине смерти артиста. Других подробностей о заболевании он не привёл.

Сергей Эрденко был скрипачом и вокалистом, основателем и художественным руководителем «Лойко». Коллектив исполнял цыганскую музыку и неоднократно выступал в России и за рубежом.

С Карельской государственной филармонией трио связывали многолетние творческие отношения. В 2024 году музыканты участвовали в Международном музыкальном фестивале Ruskeala Symphony.

Скрипач и композитор Сергей Эрденко, основатель и лидер цыганского трио «Лойко», умер 25 сентября в 67 лет. Он родился в 1958 году в семье цыганских артистов, работал в «Ромэне» и театре «У Никитских ворот», а в 1990-м создал «Лойко», соединившее цыганскую музыку с европейскими традициями. Коллектив гастролировал по Европе, выступал с Менухиным и Кремером, а сам Эрденко работал с гитаристом The Rolling Stones Ронни Вудом.