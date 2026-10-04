Названы признаки больного сердца у людей, для которых подъём по лестнице стал мучением

Если привычный подъём по лестнице внезапно стал вызывать сильную одышку и слабость, стоит проверить здоровье сердца, предупредил кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Александр Рогачёв. По его словам, необходимость останавливаться там, где раньше человек проходил без усилий, нельзя просто объяснять возрастом или отсутствием тренировок.

Так могут проявляться сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, аритмии и заболевания клапанов. Особого внимания требуют сопутствующие симптомы: боль или жжение за грудиной, перебои сердцебиения, головокружение и предобморочное состояние. Отёки ног, быстрый набор веса, затруднённое дыхание лёжа и ночные приступы нехватки воздуха также повод обратиться к врачу.

При внезапной сильной одышке, особенно вместе с дискомфортом в груди, холодным потом, тошнотой или резкой слабостью, необходима срочная медицинская помощь. Такие проявления могут сопровождать острый коронарный синдром. При этом сама одышка ещё не доказывает заболевание сердца. Её причиной бывают также анемия, болезни лёгких или значительное снижение физической активности, заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее кардиолог предупредила, что сердечно-сосудистые нарушения могут годами развиваться без заметных симптомов. Поэтому хорошее самочувствие не отменяет контроля давления, холестерина и сахара крови.