Еврокомиссия при подготовке осеннего экономического прогноза заложила сохранение геополитической напряжённости вокруг Украины и антироссийских санкций до конца 2028 года. Такое допущение используется для оценки перспектив экономики Евросоюза и мировых рынков, следует из документа, опубликованного 17 ноября.

«Центральный сценарий предусматривает, что геополитическая напряжённость в регионе и санкции против России сохранятся на всем горизонте прогноза», — говорится в материалах Еврокомиссии.

При этом европейские аналитики подчёркивают, что экономические последствия украинского конфликта остаются крайне неопределёнными. Их масштаб будет зависеть от дальнейшего развития событий, поэтому при подготовке расчётов специалисты используют набор исходных предположений.

Ранее Life.ru сообщал, что 17 ноября Еврокомиссия предупредила об увеличении совокупного дефицита бюджетов стран ЕС до 3,6% ВВП в 2026 году. Среди основных причин названы растущие военные расходы, подорожание энергоресурсов и увеличение затрат на обслуживание государственного долга. Согласно осеннему экономическому прогнозу, бюджетные показатели европейских государств продолжат ухудшаться и в последующие два года.