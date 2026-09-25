Екатерина Волкова раскрыла, как работа над образом Дункан изменила её взгляд на танец

Екатерина Волкова воспринимает танец как отражение собственной жизни — со свободой, импровизацией и возможностью выражать чувства через движение. Об этом артистка рассказала Пятому каналу на премьере танцевальной драмы «Искусство падения».

Волкова воспринимает танец как отражение собственной жизни. Видео © Пятый канал

Особое отношение к этому виду искусства сформировалось у Волковой во время работы над образом Айседоры Дункан. Актриса размышляла о том, как появление свободного танца изменило привычный взгляд на движение и позволило уйти от жёстких канонов.

«Танец — это жизнь. Я вот думаю, что я живу как танцую. И вот эта свобода импровизации, которая есть в жизни, свобода любить движение, наслаждаться жизнью», — сказала актриса.

Волкова считает, что именно Дункан во многом помогла превратить танец из набора выверенных элементов в средство самовыражения. Если классический балет строился вокруг правил и техники, новое направление позволило сильнее проявлять индивидуальность исполнителя.

Среди тех, кто вдохновляет её в искусстве, актриса также выделила Майю Плисецкую. По словам Волковой, великие артисты побуждают её стремиться к красоте, гармонии и эстетике.

Ранее Life.ru писал о первом публичном появлении Екатерины Волковой после радикальной смены имиджа. Актриса тогда призналась, что после небольшой операции решила полностью сбрить волосы и теперь привыкает к новому образу.