Битва актёра Коновалова из «Бумера» в фитнес-клубе закончилась двумя штрафами

Актёра Максима Коновалова, известного по роли бандита Килла в фильме «Бумер», и «спаринг-парнтёра» оштрафовали после конфликта в одном из московских фитнес-клубов. Мировой судья района Бибирево признал виновными в административном правонарушении по статье о побоях обоих участников инцидента — Коновалова и второго мужчину.

«Суд установил, что между мужчинами в вечернее время произошёл словесный конфликт, который привёл к физическому контакту: один толкнул другого в грудь, а оппонент в ответ ударил визави по голове, от чего тот упал и ударился коленом», — говорится в сообщении суда.

При этом оба фигуранта в своих объяснениях отрицали, что наносили удары друг другу. Суд назначил каждому из участников конфликта штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что причиной ссоры могла стать ситуация в сауне после тренировки. По словам близких 69-летнего участника конфликта, пенсионер сделал замечание компании, которая использовала настой с чесноком для поливания камней, так как у него была аллергия. Как утверждали родственники мужчины, после замечания произошла ссора, во время которой Коновалов толкнул пенсионера, а затем в него полетела кружка.