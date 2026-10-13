Екатерининский форум в Москве объединил более 1300 участников со всего мира

Получение российских паспортов стало одним из главных событий III Международного Екатерининского форума, который прошёл 13 октября в Национальном центре «Россия». Среди новых граждан страны оказались уроженцы Германии, Испании и Казахстана. Всего мероприятие объединило более 1300 участников из 55 государств.

На Екатерининском форуме в Москве собрались участники из 55 стран. Видео © Telegram/ Национальный центр «Россия»

Одна из получивших гражданство — балерина Аида Маралова. Она родилась в Казахстане, но профессиональное образование получила в петербургской Академии русского балета имени Вагановой. По словам артистки, именно Россия дала ей возможность освоить профессию и реализовать себя в искусстве. Теперь она намерена продолжить здесь творческую карьеру.

Российские паспорта также вручили уроженцу Испании Эдуардо Веасу Иниесте, работающему в испаноязычной редакции RT, и профессиональному тренеру-берейтору из Германии Карин Мартине Штэммлер-Герузель.

Вопросы переезда иностранцев стали центральной темой форума. В приветственном обращении Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит помогать людям из других стран, которые связывают с ней своё будущее. Президент также отметил необходимость совершенствовать законодательство и создавать условия для профессионального развития переселенцев.

Отдельное внимание участники уделили тому, как облегчить адаптацию новых жителей страны. Вице-спикер Госдумы Владимир Васильев сообщил, что за последние годы парламент принял 32 закона, направленных на изменение миграционной политики. При этом одним из основных требований к приезжающим остаются соблюдение российских законов, знание языка и уважение местных традиций.

На площадке обсуждали также поддержку иностранных специалистов, международное научное сотрудничество и возможности трудоустройства. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что желающим переехать прежде всего нужна понятная информация о жизни и работе в России, а не убеждения в правильности их выбора.

Екатерининский форум проводится с 2023 года. Его название связано с историей переселения иностранцев в Россию при Екатерине II. В этом году участники вновь обратились к историческому опыту, но основное внимание уделили практическим вопросам: от получения гражданства до профессиональной и социальной адаптации.

Программы переселения в Россию продолжают действовать и за пределами крупных международных мероприятий. Как сообщал Life.ru 21 сентября, с начала 2026 года более 13,5 тысячи человек переехали в страну при государственной поддержке. Такие данные привела Миграционная служба МВД России.