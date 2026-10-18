Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала членом Международного зала славы волейбола. Торжественная церемония состоялась 17 октября в американском городе Холиок, штат Массачусетс. Российская спортсменка вошла в число девяти новых участников, удостоенных признания за достижения и вклад в развитие волейбола.

Вместе с Гамовой в Зал славы включили ещё восемь представителей разных стран. Среди них — двукратная олимпийская чемпионка из Бразилии Фабиана Алвин, победитель Игр-2016 по пляжному волейболу Алисон Серутти и американка Эйприл Росс, трижды выступавшая на Олимпиадах.

46-летняя Гамова считается одной из самых титулованных российских волейболисток. В составе национальной сборной она дважды выигрывала чемпионаты мира — в 2006 и 2010 годах, становилась чемпионкой Европы в 1999 и 2001 годах. Кроме того, спортсменка завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году и Афинах в 2004-м.

До Гамовой последним представителем России, удостоенным места в Международном зале славы волейбола, был олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. Его включили в число выдающихся игроков в 2021 году, спустя девять лет после победы российской сборной на Играх в Лондоне.