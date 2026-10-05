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Регион
Опубликовано 5 октября, 17:29

Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира — 2027

Елизавета Нестерова. Обложка © Telegram / Всероссийская федерация волейбола

Елизавета Нестерова. Обложка © Telegram / Всероссийская федерация волейбола

Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года в США и Канаде. Об участии национальной команды сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Россиянки получили путёвку благодаря позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола. Сейчас национальная команда занимает 11-е место.

Чемпионат мира состоится с 20 августа по 5 сентября 2027 года. Матчи примут Анахайм, Монреаль, Омаха, Орландо и Квебек.

Возвращение российских команд на международную арену началось летом 2026 года. В июле FIVB сняла ограничения на участие спортсменов из России в мировых и официальных соревнованиях и восстановила национальные сборные в рейтинге.

Кроме того, женская команда России получила место в Лиге наций 2027 года. Ради её возвращения организаторы на один сезон расширят число участников турнира с 18 до 19.

Сборные России по волейболу получили допуск на европейские турниры
Сборные России по волейболу получили допуск на европейские турниры

Ранее Life.ru сообщал, что российские волейболистки впервые после возвращения на международную арену добрались до финала отбора на молодёжный чемпионат Европы. Впоследствии команда U20 победила Белоруссию и завоевала путёвку на европейское первенство 2027 года.

Больше новостей о сборных, турнирах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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