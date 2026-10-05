Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира — 2027

Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года в США и Канаде. Об участии национальной команды сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Россиянки получили путёвку благодаря позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола. Сейчас национальная команда занимает 11-е место.

Чемпионат мира состоится с 20 августа по 5 сентября 2027 года. Матчи примут Анахайм, Монреаль, Омаха, Орландо и Квебек.

Возвращение российских команд на международную арену началось летом 2026 года. В июле FIVB сняла ограничения на участие спортсменов из России в мировых и официальных соревнованиях и восстановила национальные сборные в рейтинге.

Кроме того, женская команда России получила место в Лиге наций 2027 года. Ради её возвращения организаторы на один сезон расширят число участников турнира с 18 до 19.

Ранее Life.ru сообщал, что российские волейболистки впервые после возвращения на международную арену добрались до финала отбора на молодёжный чемпионат Европы. Впоследствии команда U20 победила Белоруссию и завоевала путёвку на европейское первенство 2027 года.