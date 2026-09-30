Сборные России по волейболу получили допуск на европейские турниры

Европейская конфедерация волейбола (CEV) разрешила российским сборным участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Ближайшим крупным международным турниром для мужской и женской сборных России станет Лига наций 2027 года. Участие национальных команд в этих соревнованиях ранее подтвердила Международная федерация волейбола (FIVB).

Для возвращения россиян организаторы расширят состав участников Лиги наций с 18 до 19 команд в каждом турнире. Это позволит сохранить места сборным, которые получили право выступать по результатам предыдущих сезонов.

Российские волейбольные команды были отстранены от международных соревнований в 2022 году. Теперь начался процесс их возвращения, однако конкретные условия участия в европейских турнирах по классическому и пляжному волейболу ещё требуют уточнения.

Ранее Life.ru писал, что конгресс Европейской конфедерации волейбола решил допустить российские клубы к европейским турнирам с сезона-2027/28 после пятилетнего отсутствия. На подготовку отведён год, но как минимум в первом сезоне домашние матчи еврокубков нельзя будет проводить в России.