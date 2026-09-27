Польша обыграла Францию и второй раз подряд стала чемпионом Европы

Мужская сборная Польши второй раз подряд выиграла чемпионат Европы по волейболу. В финале турнира в Милане поляки победили команду Франции со счётом 3:1.

Первую партию Польша забрала в напряжённой концовке — 31:29, а во второй оказалась сильнее со счётом 25:19. Французы отыграли один сет — 25:20, однако четвёртая партия осталась за соперником — 25:16.

Для польской сборной этот титул стал третьим в истории. Команда сохранила звание чемпиона Европы, завоёванное на предыдущем турнире. Бронзовые медали достались Финляндии. В матче за третье место финны в трёх партиях победили сборную Словении — 3:0.

Сборная России, побеждавшая на чемпионатах Европы в 2013 и 2017 годах, в нынешнем турнире не участвовала. Соревнования проходили на площадках Италии, Болгарии, Финляндии и Румынии.

Ранее Life.ru писал, что женская сборная Турции завоевала золотые медали чемпионата Европы по волейболу, обыграв в финале команду Италии. Решающий матч прошел в Стамбуле и завершился со счётом 3:2 — 16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10. Итальянки дважды выходили вперёд по партиям, однако турчанки смогли сравнять счёт, а затем выиграли решающий пятый сет.