Российские волейбольные клубы вернутся в еврокубки с сезона-2027/28
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Российские волейбольные команды смогут вновь выступать в европейских клубных турнирах начиная с сезона-2027/28. Такое решение принял конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщил журналист Якуб Балцержак в соцсети X.
На подготовку к возвращению российской стороне отвели один год. При этом допуск будет сопровождаться ограничениями: как минимум в первом сезоне проводить домашние встречи еврокубков на территории РФ клубы не смогут.
Таким образом, российские команды вернутся на европейскую арену после пятилетнего отсутствия. Участие клубов из РФ в турнирах CEV было приостановлено в 2022 году.
Решение касается соревнований под эгидой CEV. В систему европейских клубных турниров входят Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова.
Ещё в марте Европейская конфедерация волейбола вернула российские молодёжные сборные на европейские турниры. Команды получили возможность выступать под национальным флагом и с гимном. В конце августа мужская молодёжная сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы по волейболу среди игроков до 20 лет. В решающем матче отбора россияне победили Болгарию со счётом 3:0.
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