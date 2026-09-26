Российские волейбольные клубы вернутся в еврокубки с сезона-2027/28

Российские волейбольные команды смогут вновь выступать в европейских клубных турнирах начиная с сезона-2027/28. Такое решение принял конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщил журналист Якуб Балцержак в соцсети X.

На подготовку к возвращению российской стороне отвели один год. При этом допуск будет сопровождаться ограничениями: как минимум в первом сезоне проводить домашние встречи еврокубков на территории РФ клубы не смогут.

Таким образом, российские команды вернутся на европейскую арену после пятилетнего отсутствия. Участие клубов из РФ в турнирах CEV было приостановлено в 2022 году.

Решение касается соревнований под эгидой CEV. В систему европейских клубных турниров входят Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова.

Ещё в марте Европейская конфедерация волейбола вернула российские молодёжные сборные на европейские турниры. Команды получили возможность выступать под национальным флагом и с гимном. В конце августа мужская молодёжная сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы по волейболу среди игроков до 20 лет. В решающем матче отбора россияне победили Болгарию со счётом 3:0.