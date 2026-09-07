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Опубликовано 7 сентября, 01:01

Женская сборная Турции стала двукратным чемпионом Европы по волейболу

Обложка © X / European Volleyball

Обложка © X / European Volleyball

Женская сборная Турции завоевала золотые медали чемпионата Европы по волейболу, обыграв в финале команду Италии. Решающий матч прошел в Стамбуле и завершился со счётом 3:2 — 16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10.

Итальянки дважды выходили вперёд по партиям, однако турчанки смогли сравнять счёт, а затем выиграли решающий пятый сет.

Сборная Турция выиграла чемпионат Европы по воллейболу. Видео © X / European Volleyball

Для женской сборной Турции этот титул стал вторым в истории чемпионата Европы. Италия до этого трижды становилась победительницей турнира.

Бронзовые медали завоевала сборная Сербии. В матче за третье место сербские волейболистки обыграли команду Польши со счётом 3:1 — 25:21, 25:19, 15:25, 25:18.

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Ранее Life.ru рассказывал, что мужские сборные Италии и Германии по волейболу выдали самый затяжной сет в истории игры. Первая партия товарищеского противостояния растянулась на 130 розыгрышей и завершилась победой немцев со счётом 66:64.

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Артём Гапоненко
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