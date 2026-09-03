Экипаж арестованного на Шпицбергене судна может сходить на берег

Экипаж арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» может выходить на берег в посёлке Баренцбург. Об этом ТАСС сообщил начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

Сейчас все члены экипажа остаются на борту и продолжают выполнять свои обязанности.

«Они могут выходить на берег. Но сейчас экипаж выполняет свои должностные обязанности, они не связаны с выходом на берег», — сказал Ершов.

Ограничения действуют в отношении самого судна. Норвежские власти запретили «Профессору Молчанову» покидать нынешнее место стоянки до соответствующего решения губернатора Шпицбергена.

Основанием для ареста стало заявление украинской компании «Нафтогаз». Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте губернатора архипелага. С июня 2025 года «Профессор Молчанов» выполняет регулярные грузопассажирские рейсы на Шпицберген.

Решение об аресте судна принял окружной суд Норд-Тромса и Сеньи 31 августа по ходатайству «Нафтогаза». Как ранее писал Life.ru, украинская компания пытается добиться исполнения арбитражного решения по утраченным активам в Крыму. Речь идёт о временном запрете на перемещение судна, а не о его конфискации.