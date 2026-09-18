«Экипаж к бою готов»: Российские танкисты полтора месяца вели огонь из подбитой машины

Экипаж российского танка полтора месяца продолжал выполнять боевые задачи после того, как машина получила несколько попаданий и лишилась возможности передвигаться. Об этом РИА «Новости» рассказал командир танка 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» сержант Юрий Погребняк.

Машину подбили после выполнения задачи на предельной дальности. Танкистам пришлось выдвинуться на открытую выжженную лесополосу, поскольку для поражения целей необходимо было сократить расстояние до позиций противника примерно до 12 километров. Экипаж отработал по целям, а той же ночью танк подвергся ударам.

В результате был пробит двигатель, повреждена динамическая защита и практически разрушён противодроновый «мангал». При этом орудие и часть оборудования сохранили работоспособность.

«Я в него залез, всё протёр от толстого слоя пыли и грязи, навёлся, комбату докладываю: «Экипаж к бою готов». <...> Конечно, выполнять задачу дальше. Вот мы полтора месяца работали с подбитого танка», — рассказал Погребняк.

Боеприпасы к обездвиженной машине экипаж доставлял вручную. Во время дежурства танкисты находились в укрытии примерно в 200 метрах и возвращались к танку после получения команды открыть огонь. Пока один военнослужащий заряжал орудие, другой следил за появлением беспилотников.

Для ночлега экипаж выбрал позицию примерно в полутора километрах от танка, поскольку рядом с машиной практически не осталось укрытий. Это расстояние военнослужащие ежедневно преодолевали пешком. По словам Погребняка, танк использовали в том числе ночью для поддержки пехоты и пресечения попыток прорыва противника.

Ранее Life.ru рассказывал, как экипаж Т-90М прорвал оборону ВСУ и вышел к своим. Во время движения вражеские FPV-дроны повредили ствол орудия головного танка, а внутри машины началось сильное задымление. Несмотря на это, экипаж продолжил марш и выполнил поставленную задачу — основные силы пехоты смогли выйти на позиции для дальнейших действий.