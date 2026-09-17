Экипаж подлодки «Уфа» успешно отработал ракетные удары в Японском море

Экипаж подводной лодки «Уфа» успешно поразил две цели в ходе учений в Японском море. Одна из них находилась на расстоянии более 1000 километров, передаёт Zvezdanews.

Подлодка «Уфа» ударила по «врагу» в Японском море. Видео © Zvezdanews

Это произошло вскоре после возвращения субмарины во Владивосток из дальнего похода, где она участвовала в учениях в Китае и Вьетнаме. Экипаж уже готовился к новому выходу в море.

Подлодке предстояло скрытно перейти в назначенный район и нанести ракетные удары. Первая ракета поразила надводную цель — морской щит, имитировавший боевой корабль условного противника. Дальность стрельбы составила около 130 километров.

Вторая ракета была выпущена по береговой мишени на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Расстояние до цели превысило 1000 километров. Обе цели успешно поражены. Экипаж продемонстрировал готовность выполнять задачи на большом удалении от базы.

Подлодка «Уфа» продолжает боевую подготовку. После короткого пребывания в базе она снова готовится выйти в море.

А ранее Life.ru сообщал, что фрегат «Адмирал Головко» выполнил пуск «Оникса» по береговой цели. По данным Минобороны РФ, ракету запустили из акватории Баренцева моря в направлении полигона Чижа, расстояние до которого превышало 300 километров.