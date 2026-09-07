«Оникс» прошёл более 300 км: «Адмирал Головко» выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» по береговой мишени в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Новейший фрегат Северного флота провёл ракетную стрельбу. Видео © Telegram / Минобороны России

Стрельбу провели в рамках плановой боевой подготовки. Ракету запустили из акватории Баренцева моря в направлении полигона Чижа, расстояние до которого превышало 300 километров. По данным объективного контроля, пуск прошёл штатно. Военные подтвердили выполнение заданных полётных и технических параметров ракеты.

«Адмирал Головко» относится к новейшим многоцелевым фрегатам проекта 22350. Корабль вошёл в состав Военно-морского флота 25 декабря 2023 года, а уже в январе 2024-го прибыл на Северный флот. Фрегат оснащён высокоточным ракетным вооружением большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». В 2024–2025 годах корабль неоднократно участвовал в учениях с практическим применением различных видов вооружения.

В прошлом году «Адмирал Головко» впервые совершил дальний поход. В Средиземном море он участвовал в российско-египетских учениях «Мост дружбы — 2025», а также вместе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и подлодкой «Новороссийск» применил гиперзвуковое оружие по морской цели.

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