Замком Тихоокеанским флотом Клименко отправляется на СВО с напутствием Белоусова

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Вадим Клименко отправляется в зону спецоперации. Перед убытием с ним встретился министр обороны России Андрей Белоусов.

«‎В завершение работы в дивизии министр обороны РФ напутствовал заместителя командующего ТОФ по сухопутным и береговым войскам генерал-майора Вадима Клименко, убывающего для решения задач в зону СВО», — сказано в сообщении.

Глава военного ведомства пожелал офицеру успешного выполнения поставленных задач. Он также передал слова поддержки всем военнослужащим ТОФ, находящимся в зоне боевых действий. Встреча состоялась во время проверки строительства объектов военно-социальной инфраструктуры 55-й гвардейской дивизии морской пехоты имени дважды Героя России Михаила Гудкова.

Ранее Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Казачьей Лопани и Новопавловки. Министр отметил мужество и самоотверженность российских бойцов.