Самолёт Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области. По предварительным данным, все члены экипажа — 17 человек — погибли, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Воздушное судно упало неподалёку от села Ягуново. Один из очевидцев рассказал, что самолёт загорелся ещё во время полёта, после чего резко начал терять высоту. При столкновении с землёй прогремел взрыв.

В районе падения работают пожарные, сотрудники полиции и другие оперативные службы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.