В Кемеровской области, предварительно, упал самолёт
Середюк: В Кузбассе произошло авиационное происшествие в районе села Ягуново
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В Кемеровской области произошло авиационное происшествие неподалёку от села Ягуново. На месте работают оперативные службы, региональные власти оказывают необходимое содействие.
Глава региона Илья Середюк сообщил, что лично выехал к месту инцидента.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», — говорится в сообщении.
Сведения о типе воздушного судна уточняются. Ягуново находится в пяти километрах от Кемерова.
Ранее Life.ru рассказывал об аварийной посадке самолёта-амфибии «Борей» на реку Томь в Кемеровской области. Воздушное судно выполняло частный рейс и совершило жёсткую посадку неподалёку от населённого пункта Мозжуха.
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