В Кемеровской области произошло авиационное происшествие неподалёку от села Ягуново. На месте работают оперативные службы, региональные власти оказывают необходимое содействие.

Глава региона Илья Середюк сообщил, что лично выехал к месту инцидента.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», — говорится в сообщении.

Сведения о типе воздушного судна уточняются. Ягуново находится в пяти километрах от Кемерова.

Ранее Life.ru рассказывал об аварийной посадке самолёта-амфибии «Борей» на реку Томь в Кемеровской области. Воздушное судно выполняло частный рейс и совершило жёсткую посадку неподалёку от населённого пункта Мозжуха.