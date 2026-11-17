Пожар в небе: Названа возможная причина падения самолёта Ан-12 в Кузбассе
SHOT: Причиной крушения самолёта Ан-12 в Кузбассе стало возгорание двигателя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Причиной крушения самолёта Ан-12 в Кемеровской области могло стать возгорание одного из двигателей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале SHOT.
По информации канала, мотор загорелся непосредственно во время полёта. После этого воздушное судно резко начало пикировать носом вниз. Пожар в двигателе рассматривается как возможная причина авиакатастрофы.
Ранее Life.ru сообщал об авиационном происшествии в районе села Ягуново Кемеровской области. Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично выехал к месту инцидента, где уже работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняют уполномоченные ведомства.
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