Причиной крушения самолёта Ан-12 в Кемеровской области могло стать возгорание одного из двигателей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале SHOT.

По информации канала, мотор загорелся непосредственно во время полёта. После этого воздушное судно резко начало пикировать носом вниз. Пожар в двигателе рассматривается как возможная причина авиакатастрофы.

Ранее Life.ru сообщал об авиационном происшествии в районе села Ягуново Кемеровской области. Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично выехал к месту инцидента, где уже работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняют уполномоченные ведомства.