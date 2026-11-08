Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер считает переход на электромобили неизбежным, хотя сам пока не собирается отказываться от дизельной машины. По его словам, семья пользуется автомобилем, которому уже 13 лет. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Шнайдер объяснил, что не видит необходимости покупать новую машину, пока нынешняя его устраивает. Однако при следующей покупке он намерен выбрать электромобиль, поскольку считает его более рациональным решением. Министр уверен, что электротранспорт со временем станет основным вариантом для покупателей новых автомобилей. Одним из преимуществ он назвал меньшие расходы на обслуживание по сравнению с машинами с двигателями внутреннего сгорания.

«В частной жизни мы ездим на 13-летнем дизеле. Мне сейчас не нужна новая машина. Но когда придёт время покупки, рациональное решение — перейти на электромобиль. Так сейчас и поступают люди», — сказал Шнайдер.

В качестве подтверждения растущего интереса к электротранспорту Шнайдер привёл данные о государственной программе поддержки покупателей. После её запуска продажи электромобилей в Германии увеличились на 75%. Министр также заверил, что на следующий год предусмотрено достаточно средств для продолжения выплат.

При этом Шнайдер раскритиковал Mercedes-Benz и Porsche за увеличение инвестиций в автомобили с двигателями внутреннего сгорания. По его мнению, возвращение к прежним технологиям противоречит направлению развития автомобильной отрасли.

Глава немецкого ведомства также заявил, что Германия намерена добиваться запуска европейской системы торговли выбросами углекислого газа для транспорта и отопления в 2028 году. Он считает, что одновременно необходимо снижать стоимость электроэнергии, чтобы сделать переход на электромобили привлекательнее.

«Электромобильность в любом случае победит. Придёт время, когда двигатель внутреннего сгорания будет разве что хобби. Как, например, когда я копаюсь в своём старом «Симсоне», чтобы в выходные немного покататься», — отметил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Volkswagen готовит отзыв нескольких тысяч электромобилей в Германии из-за дефектов высоковольтных аккумуляторов. В отдельных случаях неисправности могут привести к перегреву батарей и возгоранию. Среди потенциально затронутых моделей — ID.3, ID.4, ID.7 и ID. Buzz.