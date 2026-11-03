Владельцы электромобилей в Москве и Подмосковье начали получать уведомления о транспортном налоге на суммы от 15 до 30 тысяч рублей, несмотря на действующие региональные льготы. Некоторые автомобилисты уже оплатили начисления, а теперь пытаются вернуть деньги или добиться перерасчёта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, налоговые уведомления стали поступать ещё в октябре. При этом владельцы машин столкнулись с разными ситуациями: у одних из личного кабинета исчезли сведения о льготе, другим налог начислили, хотя право на освобождение продолжало отображаться в системе.

Один из автомобилистов рассказал, что после обращения в налоговую ему пообещали исправить расчёт. В качестве временного решения мужчине предложили исключить начисление за электромобиль из общей суммы уведомления и оплатить оставшуюся часть. Однако универсального порядка действий для всех подобных случаев нет.

В Москве освобождение от транспортного налога для автомобилей исключительно с электрическими двигателями действует до конца 2029 года. В Московской области также предусмотрены региональные льготы для владельцев электротранспорта. При этом федерального освобождения для всех электромобилей в России не существует.

В Федеральной налоговой службе ранее объясняли, что появление суммы в уведомлении не всегда свидетельствует об ошибке. Например, если у владельца несколько автомобилей и право на льготы по разным основаниям, освобождение может быть применено к другой машине. Кроме того, расчёт зависит от сведений о типе двигателя, поступающих из ГИБДД.

Если налог начислен неправильно, автомобилистам рекомендуют обратиться в ФНС за разъяснениями и перерасчётом. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, в инспекции или уполномоченном МФЦ. При необходимости налоговая самостоятельно запросит уточнённые сведения в ГИБДД.

Налоговые уведомления, которые россияне получают осенью 2026 года, касаются транспортного налога за 2025 год. Общий срок его уплаты истекает 1 декабря, поэтому водителям советуют проверить начисления и положенные льготы заранее.

Ранее Life.ru рассказывал, какие категории автомобилистов освобождены от транспортного налога. Автоюрист Лев Воропаев напомнил, что дополнительные льготы устанавливают региональные власти, в том числе для владельцев электромобилей. Если положенное освобождение не отразилось в уведомлении, водитель может подать заявление в ФНС через личный кабинет, налоговую инспекцию или МФЦ.