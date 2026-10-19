Экономика требует особого внимания: В Кремле объяснили усиление роли Минфина

Усиление роли Министерства финансов в российском правительстве связано с необходимостью поддерживать макроэкономическую стабильность и бюджетную дисциплину в нынешних условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки в кабинете министров.

«Минфин в любой стране — это критически важное подразделение, критически важное министерство. Тем более сейчас, когда вы понимаете, какой период мы проходим и что происходит с нашей экономикой», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, особое значение приобретают контроль над государственными финансами и устойчивость экономики. Именно эти задачи повышают роль ведомства в системе государственного управления.

«Задача сохранения макроэкономической стабильности лишний раз повышает роль Министерства финансов. Это и бюджетная дисциплина, и другие вопросы», — пояснил он.

При этом представитель Кремля призвал не искать ничего необычного в самих кадровых изменениях. По его словам, перестановки являются естественной частью работы правительства, а премьер-министр Михаил Мишустин вправе предлагать решения для повышения эффективности кабинета.

«Но ротационные процессы в правительстве — нормальное явление», — подчеркнул Песков.